Засідання ВР розпочнеться об 11:00: Рада коаліції проводить консультації з Яценюком

Засідання Верховної Ради розпочнеться об 11.00, тому що Рада коаліції проводить консультації з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ВР Оксана Сироїд.

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Вона сказала: “У зв'язку з тим, що зараз триває засідання Ради коаліції за участю прем'єр-міністра, час (початку) ранкового засідання переноситься на 11-ту годину”.