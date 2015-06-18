Засідання ВР розпочнеться об 11:00: Рада коаліції проводить консультації з Яценюком
10:55, 18 червня 2015Політика
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Про це повідомила журналістам заступник голови ВР Оксана Сироїд.
Засідання Ради розпочнеться об 11 / Фото УНІАН
Засідання Верховної Ради розпочнеться об 11.00, тому що Рада коаліції проводить консультації з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ВР Оксана Сироїд.
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Вона сказала: “У зв'язку з тим, що зараз триває засідання Ради коаліції за участю прем'єр-міністра, час (початку) ранкового засідання переноситься на 11-ту годину”.
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