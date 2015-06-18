Нардепи від "Удару" блокують законопроект щодо передачі палива Курченка Міноборони - депутат
Члени Комітету ВР з питань бюджету від групи (фракція "БПП") під час вчорашнього засідання не підтримали законопроект представника "Народного фронту" Сергія Пашинського щодо безоплатної передачі палива Курченка Міністерству оборони України.
Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол сьогодні в коментарях журналістам.
На її думку, передача палива Курченка Мінобороні "поставила б крапку в штучно роздутій темі про те, що його нібито вкрали".
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"Передача палива Курченка безкоштовно армії покаже, що ця тема роздута штучно, що це паливо, насправді, не вкрали, що, насправді, воно в наявності і пішло армії. І тепер "Удар", який підняв цю тему, що начебто це паливо вкрадене, просто трупом лягає… Ніяким чином ми не пропустимо цей законопроект!", - розповіла Чорновол.
Більше того, вона додала, що сьогодні ті ж депутати "не допускають, щоб законопроект вносився на розгляд Верховної Ради".
За словами представниці "Народного фронту", сьогоднішня вранішня "криза" у парламенті була викликана "не питаннями законопроектів про місцеві вибори чи відставкою Наливайченка, а виключно питанням по паливу Курченка".
Як зазначила Чорновол, законопроект, запропонований Сергієм Пашинським, дозволив би у найкоротші терміни передати паливо Курченка Міноборони.
"Розумієте, просто передати паливо не можна. Треба витримати певні процедури. В даному випадку цей закон дозволить армії зробити виняток, а саме: не треба буде резервувати кошти бюджету, не треба в цьому році за це розраховуватися", - підкреслила парламентар.
При цьому Чорновол додала, що не дивується такому розвитку ситуації, оскільки впевнена, що за такими діями депутатів "Удару" стоїть Дмитро Фірташ і його бізнес-партнер Сергій Курченко.