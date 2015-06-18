Нардепи від "Удару" блокують законопроект щодо передачі палива Курченка Міноборони - депутат

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол сьогодні в коментарях журналістам.

На її думку, передача палива Курченка Мінобороні "поставила б крапку в штучно роздутій темі про те, що його нібито вкрали".

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"Передача палива Курченка безкоштовно армії покаже, що ця тема роздута штучно, що це паливо, насправді, не вкрали, що, насправді, воно в наявності і пішло армії. І тепер "Удар", який підняв цю тему, що начебто це паливо вкрадене, просто трупом лягає… Ніяким чином ми не пропустимо цей законопроект!", - розповіла Чорновол.

Більше того, вона додала, що сьогодні ті ж депутати "не допускають, щоб законопроект вносився на розгляд Верховної Ради".

За словами представниці "Народного фронту", сьогоднішня вранішня "криза" у парламенті була викликана "не питаннями законопроектів про місцеві вибори чи відставкою Наливайченка, а виключно питанням по паливу Курченка".

Як зазначила Чорновол, законопроект, запропонований Сергієм Пашинським, дозволив би у найкоротші терміни передати паливо Курченка Міноборони.

"Розумієте, просто передати паливо не можна. Треба витримати певні процедури. В даному випадку цей закон дозволить армії зробити виняток, а саме: не треба буде резервувати кошти бюджету, не треба в цьому році за це розраховуватися", - підкреслила парламентар.

При цьому Чорновол додала, що не дивується такому розвитку ситуації, оскільки впевнена, що за такими діями депутатів "Удару" стоїть Дмитро Фірташ і його бізнес-партнер Сергій Курченко.