Порошенко підписав закон про заснування навчальних закладів релігійними організаціями

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідно до закону, релігійні організації, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Читайте такожУкраїнці серед лідерів церков найбільше довіряють Патріарху Філарету і Папі Римському - опитуванняЗміни також стосуються й позашкільних навчальних закладів, в яких допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу.

Закон забезпечує конституційне право вірян - батьків або осіб, які їх замінюють, - на виховання дітей відповідно до своїх власних релігійних переконань.