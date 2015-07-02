Порошенко підписав закон про заснування навчальних закладів релігійними організаціями
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів", ухвалений Верховною Радою 2 червня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідно до закону, релігійні організації, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
Читайте такожУкраїнці серед лідерів церков найбільше довіряють Патріарху Філарету і Папі Римському - опитуванняЗміни також стосуються й позашкільних навчальних закладів, в яких допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу.
Закон забезпечує конституційне право вірян - батьків або осіб, які їх замінюють, - на виховання дітей відповідно до своїх власних релігійних переконань.