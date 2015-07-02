Порошенко підписав закон про заснування навчальних закладів релігійними організаціями

13:54, 02 липня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів", ухвалений Верховною Радою 2 червня.

Релігійним організаціям дозволили засновувати навчальні заклади / zhytomyr-eparchy.org

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідно до закону, релігійні організації, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Читайте такожУкраїнці серед лідерів церков найбільше довіряють Патріарху Філарету і Папі Римському - опитуванняЗміни також стосуються й позашкільних навчальних закладів, в яких допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу.

Закон забезпечує конституційне право вірян - батьків або осіб, які їх замінюють, - на виховання дітей відповідно до своїх власних релігійних переконань.

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