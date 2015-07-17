Як це було: перші повідомлення та версії падіння рейсу MH17

Перші повідомлення

17 липня 2014 року. Минуло п'ять місяців після перемоги Майдану і початку відкритої російської агресії проти України. Українські силовики і тоді ще нелегальні добровольчі батальйони ведуть запеклі бої на Донбасі. Гіркін два тижні як перебазувався з Слов'янська в Донецьк. У Росії вже перебуває в полоні Надія Савченко. До першої Мінської угоди більше двох місяців.

В цей день близько 16:15 за Києвом в компанії Malaysia Airlines повідомили з посиланням на український ATC (центр контролю польотів), що зник зв'язок із літаком Боїнг 777, який летів над Донбасом, і виконував рейс MH17 за маршрутом Амстредам – Куала-Лумпур (в опублікованій пізніше доповіді Dutch Safety Board зазначено, що всі бортові системи перестали працювати о 16:20:05).

Інформація про це в українських ЗМІ почала з'являтися близько 18:00. Серед перших про падіння повідомили Дмитро Тимчук та Антон Геращенко. Зокрема, Тимчук заявив, що в районі падіння літака не було українських засобів ППО, а в пості Геращенко висловлювалося припущення, що літак був збитий з ЗРК "Бук".

Головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив з посиланням на джерело в Міноборони, що за день до трагедії в районі авіакатастрофи пролітав український Іл-76 з вантажем, який міг бути імовірною військовою ціллю бойовиків.

В онлайн-репортажі Бі-Бі-Сі в запису за 16:50 згадано, що, за повідомленням The Associated Press, один з журналістів агентства бачив "Бук" зранку 17 липня в районі Сніжного.

У той же час, у перших повідомленнях російських і сепаратистських ЗМІ говорилося про збитий транспортник Ан-26 українських ВПС.

"В районі Тореза тільки що збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж - не літати в нашому небі. Пташечка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні сепаратистської групи ВКонтакте "Зведення ополчення Новоросії", підписаному часом 17:50 мск (18:50 за Києвом). Вона функціонує.

На даний момент повідомлення видалено, але збереглося в інтернет-архіві. Примітно, що на збереженій сторінці є ще одне, ранніше, повідомлення про падіння літака – за 17:37 мск.

"В районі Снігового тільки що збили Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес", – повідомили тоді бойовики "по гарячих слідах".

Також близько 18:00 мск про збитий український АН-26 повідомили РИА Новости і Лайф-ньюз.

Тоді ж у мережі почали з'являтися перші відео та фото з місця подій. На одному з них видно, як радіють люди, що спостерігали за падінням літака, який вважали українським.

Версії

За минулий з часу катастрофи рік з'явилися десятки версій катастрофи, які зводяться переважно до взаємних звинувачень сторін українсько-російського конфлікту.

В Україні послідовно дотримуються висунутого в перші години після катастрофи припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими.

"Це очевидний факт, який має велику доказову базу. Тобто це не припущення, це вже доведений факт", - заявив у минулу п'ятницю, 10 липня, секретар РНБО Олександр Турчинов.

Експерти та медіа з російської та сепаратистської сторони висунули багато різних версій.

1. Змова ЦРУ. Найекзотичнішим з поширених стало припущення про те, що літак, який впав - насправді лайнер тієї ж компанії, зниклий в березні того ж року над Індійським океаном. У літак нібито заздалегідь завантажили трупи, а паспорти пасажирів підкинули вже після катастрофи. Елементи цієї версії вже на наступний день після катастрофи озвучив командир бойовиків Гіркін-Стрєлков, який заявив, що тіла загиблих були "несвіжі".

2. Український штурмовик. Вже до вечора дня катастрофи російські медіа почали публікувати матеріали про те, що в зоні падіння лайнера бачили бойовий літак.

"За твердженнями іспанського диспетчера, який нібито стежив за польотом малазійського Boeing, незадовго до катастрофи лайнера, поруч з ним були помічені два українські військові літаки", - повідомили РИА Новости з посиланням на Твіттер нібито іспанського диспетчера на ім'я Carlos Spainbuca. На наступний день аккаунт було видалено.

За повідомленням Медузи, на початку 2015 року він відновив роботу під жіночим ім'ям і "веде життя бота". Станом на 17 липня 2015 року акаунт знову заблоковано.

Дана версія принаймні двічі отримувала резонансний розвиток у медіа. 14 листопада 2014 року на російському Першому каналі показали нібито супутниковий знімок моменту пострілу українського винищувача по Боїнгу, який виявився фейком. 23 грудня Комсомольская правда опублікувала інтерв'ю зі свідком, який нібито бачив виліт літака Су-25 з ракетами "повітря-повітря" і повернення без однієї ракети. Після цього про те, що бачив два літаки поруч з Боїнгом (на висоті 10 км) згадав і командир бойовиків ДНР Олександр Захарченко.

Читайте такожЗахарченко навіть не червоніє: він особисто бачив, як Боїнг збивали вже два українські літакиСБУ заявляє, що авіація того дня вильотів не проводила.

3. Бук, але український. На початку червня 2015 року російський концерн "Алмаз-Антей", що займається виробництвом ЗРК "Бук", опублікував звіт, згідно з яким Боїнг міг бути збитий з допомогою ЗРК, але українського і з території, підконтрольній Україні.

Трибунал?

Кілька днів тому п'ять країн звернулися до РБ ООН з проханням створити міжнародний трибунал щодо катастрофи MH17.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна вважають, що створення Радою Безпеки ООН незалежного міжнародного кримінального трибуналу «є найкращим засобом забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких, і відповідає найвищим міжнародним стандартам», повідомив сайт представника України в ООН.

Росія виступила проти - президент РФ Володимир Путін заявив, що дана пропозиція є "контрпродуктивною" та "передчасною".