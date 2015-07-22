Агентство Stratfor: США створили прямий канал з Росією по вирішенню конфлікту в Україні

Про це йдеться у звіті фахівців американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, пише "Апостроф".

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Для врегулювання конфлікту в Україні встановлені два переговорних формату: тристороння контактна група, що складається з представників України, РФ, ОБСЄ і так званих "ЛНР" і "ДНР" і "нормандський формат", в який входять Україна, РФ, Німеччина і Франція. Примітно, що США не беруть участь ні в одному з форматів.

Однак, як зазначає Stratfor, протягом червня та липня між заступником держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторією Нуланд і заступником голови МЗС Росії Григорієм Карасіним відбулася низка особистих зустрічей та телефонних розмов. Як відзначають американські фахівці, телефонні переговори між дипломатами такого рівня зазвичай не є дуже важливими, однак зараз - це виняток. Також у звіті говориться, що керівник адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Іванов заявив, що цей російсько-американський канал "Карасін-Нуланд" стане окремим двостороннім форматом з дипломатичного врегулювання кризи в Україні.

"По суті, український конфлікт став конфліктом двох найважливіших геополітичних завдань. Росія хоче захистити себе за допомогою використання сусідніх територій в якості буфера, а США бажають запобігти появі сили, яка може кинути виклик перевазі Вашингтона. Зіткнення цих інтересів відбулося в Україні, яка, серед усіх країн колишнього СРСР, має найбільшу важливість для Росії. Якщо Україна підтримає Москву, Росія стане значущою регіональною силою. А якщо підтримає Захід - РФ стане вразливою як зсередини, так і зовні", - йдеться у звіті Stratfor.

"Споконвічне побоювання Кремля, що США здійснюють вплив на "периферію" РФ, призвело до прямого діалогу між Москвою і Вашингтоном. У певному сенсі, ці дві країни мають більше можливостей для впливу на політичний і військовий хід конфлікту на Донбасі, ніж українська влада і сепаратисти. Втім, сам факт переговорів не обов'язково свідчить, що незабаром слід очікувати врегулювання конфлікту або деескалації насильства. Обидві сторони мають різні погляди на певні речі, зокрема на тип автономії, яку офіційна українська влада повинна надати "повстанським" регіонам (районам Донецької і Луганської областей, окупованим бойовиками і російськими військовими, - Ред.)", - підкреслюють американські фахівці.

Довідка УНІАН. Американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor заснована в 1996 році, займається збором і аналізом інформації про події в світі. Інформація надходить як зі ЗМІ та інших відкритих джерел, так і з власних джерел компанії. На основі зібраних даних аналітики компанії складають економічні та геополітичні прогнози. Деякі ЗМІ називають Stratfor "тіньовим ЦРУ".