Клімкін анонсував повторне голосування Радбезу ООН для створення трибуналу по МН17

Про це, як повідомляє Associated Press, заявив глава МЗС України Павло Клімкін, пише Лента.ру.

Відзначається, що п'ять країн, які розслідують обставини авіакатастрофи, — Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна — спробують знову отримати схвалення Ради Безпеки ООН на створення міжнародного трибуналу, сказав Клімкін.

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"Через два місяці у нас буде остаточний звіт (про результати розслідування - УНІАН), і що скаже через два місяці Росія? Ми, безумовно, спробуємо ще раз заручитися підтримкою всього світового співтовариства", — зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малазійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.