Екс-суддя КСУ закликав депутатів не голосувати за зміни до Конституції і не піддаватись на "ахінею"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на відкритому засіданні фракції "Самопоміч".

За його словами, в Україні потрібно проводити реформи. "Реформи відповідної галузі, але це зовсім не підштовхує до так званої конституційної реформи", - наголосив Шишкін.

За його словами, реформи можна провести, "ні на йоту, ні на букву" не змінюючи Конституцію України.

Шишкін переконаний, що нинішня влада затіяла зміни до Конституції для того, щоб відволікти увагу людей від тих нагальних проблем, які на сьогодні є в суспільстві.

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Шишкін вважає, що після висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції в частині децентралізації народних депутатів переконуватимуть, що тепер вони зобов'язані ухвалити ці зміни, бо вони є конституційними, і не можуть їх змінювати, бо є відповідне рішення КС.

"Але я прошу вас на таку ахінею, я вибачаюсь за таке слово, не піддаватися. Щоб не сказав Конституційний суд - ви ухвалюєте рішення, за вами остаточне рішення", - наголосив Шишкін, звертаючись до народних депутатів.

Шишкін також зазначив, що Конституційний суд мав би чітко виписати пояснення, чому в Україні немає умов воєнного стану (в разі, якщо йдеться про воєнний стан, то, відповідно до Конституції, зміни до Основного закону не можуть вноситися - УНІАН).

Шишкін також підкреслив, що в перехідні положення Конституції внесено нові норми, яких немає в основному тексті. Він додав, що в частині другій статті 133 Конституції України чітко визначені всі суб'єкти, і там не вказані “ні Донецька, ні Луганська, ні Кіровоградська, ні Одеська, ні Закарпатська, ні якась інша області”.

"А чому вони з'являються в перехідних положеннях? З якого рожна вони народилися там, якщо їх в основному тексті немає. Це ще одна антилогіка. Не може з'являтися новий термін у перехідних положеннях, якого немає в основному тексті Конституції", - зазначив Шишкін.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

3 серпня висновок Конституційного суду щодо законопроекту про зміни до Конституції в частині децентралізації надійшов до ВР.

Тепер, згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.