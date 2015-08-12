Суд залишив під вартою підозрюваних у вбивстві Бузини

Шевченківський райсуд столиці постановив продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб для підозрюваних у вбивстві журналіста та письменника Олеся Бузини - Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

Про такий запобіжний захід просила прокуратура, передає ТСН.

У ніч на 19 червня Шевченківський районний суд Києва призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня. Поліщуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або заставу в 5 млн грн.

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23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.

2 липня Апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду про можливість внесення застави за Поліщука.

6 липня Апеляційний суд Києва залишив під вартою Медведька.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.