Голова МЗС Білорусі наголосив на збереженні добросусідських відносин із Україною

Президент України відзначив, що «українсько-білоруські відносини переживають добрі часи, і ми цінуємо досягнутий рівень взаємодії між нашими країнами», повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко подякував Білорусі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надання переговорного майданчику для проведення засідань Тристоронньої контактної групи та її підгруп, спрямованих на досягнення деескалації ситуації на Донбасі.

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Глава держави наголосив на неухильному виконанні Україною Мінських домовленостей та повідомив, що за останні дні суттєво зросла кількість обстрілів бойовиками позицій українських військових. Порошенко звернув увагу на безпрецедентну атаку бойовиків на Старогнатівку 10 серпня з використанням важкого озброєння, танків, БТРів, а також постійні спроби терористів перешкодити роботі спостерігачів місії ОБСЄ, залякати її співробітників, щоб вони не могли виконувати свої функції в районах, які контролюються незаконними збройними угрупованнями. Кричущим підтвердженням тому є підпал чотирьох автомобілів СММ ОБСЄ в Донецьку.

Зі свого боку, глава МЗС Білорусі висловив стурбованість погіршенням ситуації на Донбасі та порушенням Мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Білорусі підкреслив, що білоруська сторона готова і надалі надавати необхідне сприяння для пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації.

Володимир Макей запевнив, що з білоруської території не буде жодної загрози для України. "Україна - наш добрий сусід, з яким ми маємо велику протяжність кордону. Повірте, ми хочемо, щоб це був кордон миру та злагоди, а не кордон розбрату та ненависті", - зазначив білоруський дипломат.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і Білорусь мають намір активізувати облаштування кордонів. За словами голови МЗС Білорусі, на це знадобиться, як мінімум, кілька найближчих років. Макей зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив чітке завдання щодо облаштування кордону з усіма країнами-сусідами.