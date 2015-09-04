ЗМІ: Нардеп перепродав собі два крихітних колгоспних паї з накруткою у 100 тисяч разів (відео)

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші".

Як повідомляє журналіст Денис Бігус, нардеп нібито пропрацював у колгоспі села Стебне кілька днів і отримав пай на 1/900 колгоспу вартістю близько 500 гривень.

"Він міг одержати на ту суму болта з гайкою, 10 цеглин і, може, три шиферини. Більше він нічого не міг отримати", - пояснив у розмові з журналістами голова сільради села Стебне Василь Піддубний.

Журналісти зазначають, що "колгоспником" Руслан Демчак побував двічі, отримавши два крихітні паї, і нібито продав їх двом фірмам по 50 мільйонів гривень кожен.

"Він продав пай своїй конторі за 50 млн грн. І пішов в інший колгосп. І оп-па - ще 50 млн грн. А сотню віртуальних мільйонів чоловік з розгалуженою конвертаційною мережею легко перетворює в реальні", - пише Бігус.

Ща пасторально смешное расскажу. Вот помните, неделю тому была история, как умелые ручки продали пакет облигаций за 60 м... Posted by Denys Bigus on 4 вересня 2015 р.

Як ідеться в сюжеті, весь колгосп оцінюється приблизно у 3 мільйони.

"Весь цей майновий комплекс оцінюють приблизно у три мільйони гривень. Але ось вона - підприємницька жилка. Лише маленьку частинку цього комплексу Руслан Демчак продав за 50 мільйонів. Якщо бути точними, то свій пай на 1/900 колгоспу Демчак продав за ціною 16 колгоспів", - йдеться у сюжеті.

Журналісти розповідають, що після продажу Демчаком паїв із накруткою у 100 тисяч разів, до нього приходить податкова.

"Проте мета "фіскалів" - не так покарати за реальну провину, скільки потримати Демчака за гратами на час виборів. У банкіра не питають, як 10 цеглин він продав за 50 мільйонів, натомість обурюються, чому не сплатив податки із цих продажів - 14 мільйонів гривень (...) Однак 7 мільйонів Демчак сплачує за три дні до того, як йому оголошують підозру, ще 7 мільйонів - уже в СІЗО. Суд вирішує - підозрюваний відшкодував заподіяну державі шкоду", - йдеться у сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, ДФС в рамках боротьби з тіньовою економікою в травні-червні поточного року ліквідувала діяльність 401 «податкової ями» та припинила діяльність 414 транзитно-конвертаційних підприємств.