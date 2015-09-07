"Ви довели, що вмієте перемагати": Яценюк привітав розвідників з професійним святом

Про це йдеться у привітанні прем’єра співробітникам та ветеранам воєнної розвідки України з нагоди професійного свята, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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«З початком російської агресії розвідники одними з перших стали на захист України, солдати і офіцери воєнної розвідки виявили мужність і героїзм на всіх ділянках фронту і у ворожому тилу. Цілі розвідувальні підрозділи стали легендарними, їх командири і бійці відзначені високими державними орденами і медалями. Ви довели, що вмієте перемагати», - зазначив Яценюк у привітанні.

Прем’єр побажав співробітникам воєнної розвідки України міцності, пильності, витримки та Божої помочі.

«Вічна пам’ять розвідникам, які поклали своє життя у боях за нашу Незалежність. Герої не вмирають!», - наголосив прем’єр.