Голова управління з повернення активів Тищенко заявила, що йде у відставку

Відповідну заяву вона зробила в ефірі на Еспресо.TV.

Тищенко зазначила, що "не зважаючи на ефективність МВС у підтриманні громадської безпеки, загалом правоохоронна система України, а також система органів юстиції залишається критично корумпованою і не готовою для повернення активів, які були набуті злочинним шляхом режимом Віктора Януковича".

Вона повідомила, что очолюване нею управління досягло за час його роботи певних успіхів.

"Було виявлено 80,5 млн доларів США ,які знаходяться на латвійських рахунках офшорних компаній, які належать Сергію Курченку; були виявлені активи Сергія Курченка, ряду міністрів уряду Януковича в країнах Європи загальною вартістю понад 200 млн доларів США. Нами була розпочата робота обміну інформацією з іншими правоохоронними органами в рамках Камденської мережі з повернення активів. Ми зробили це вперше, не зважаючи на те, що Україна приєдналася до цієї програми три роки тому. І вже перші запити першого тижня дали позитивні результати", - заявила Тищенко.

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Також вона зазначила, що за її керівництва була розроблена модельна угода, "яку пропонується надати уряду для укладення з іншими країнами з метою забезпечення доступу нам і нашим правоохоронним органам до інформації про рахунки, про активи в режимі реального часу".

За її словами, "Управління з повернення активів не може існувати в процесуальному та політичному вакуумі". Тищенко переконана, що в Україні "сьогодні безперешкодно працюють компанії і банківські установи, які належать родині Януковича, які належать його оточенню і наше законодавство не дозволяє правоохоронним органам конфіскувати це майно".

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Голова Управління по поверненню активів повідомила, що її команда долучилася до розробки законопроекту про особливий режим спецконфіскації, який передбачає стягнення на користь бюджету щонайменше 2 млрд гривень сьогодні і зараз.

За словами Олени Тищенко, через ці ініціативи останнім часом проти неї особисто та її управління полилося безліч інформаційних атак і вони виявилися успішними. "Це позначилося і на Управлінні, яке я очолюю, і на його результатах роботи, і це позначилося на тих законодавчих ініціативах, на їхньому проходженні, до яких ми долучилися", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, український політик Андрій Портнов заявив, що керівник управління з повернення викрадених активів Олена Тищенко володіє двома маєтками в Англії і Франції, які не вказала у своїй декларації про доходи.

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Як відомо, управління з повернення активів, придбаних незаконним шляхом, було створено в липні при МВС, і його очолила Тищенко.

Вона разом зі своїм колишнім чоловіком була фігуранткою кількох скандалів, зокрема про продаж за заниженою ціною конфіскованої нафти Курченко.

Крім того, Тищенко фігурувала у справі про багатомільярдні махінації казахстанського бізнесмена Мухтара Аблязова, який зараз розглядає британський суд.