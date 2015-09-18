Ляшко заявив, що ГПУ хоче внести подання на арешт Лозового та Лінька
10:34, 18 вересня 2015Політика
556 0
Генеральна прокуратура України нібито хоче внести подання на арешт депутатів Андрія Лозового та Дмитра Лінька.
Ляшко заявив, що події з депутатом Мосийчуком були для нього несподіванкою / Фото УНІАН
Про це заявив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. "За моєю інформацією, Генпрокуратура знову хоче внести подання на арешт народних депутатів Лозового та Лінька з фракції Радикальної партії", - сказав він.
Читайте такожСудовий розгляд справи Мосійчука перенесли - Ляшко
Крім того, Олег Ляшко заявив, що вчорашні події з депутатом Ігорем Мосійчуком були для нього повною несподіванкою.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter