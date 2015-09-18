Ляшко заявив, що ГПУ хоче внести подання на арешт Лозового та Лінька

Про це заявив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. "За моєю інформацією, Генпрокуратура знову хоче внести подання на арешт народних депутатів Лозового та Лінька з фракції Радикальної партії", - сказав він.

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Крім того, Олег Ляшко заявив, що вчорашні події з депутатом Ігорем Мосійчуком були для нього повною несподіванкою.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.