Фракцію Ляшка можуть залишити ще вісім депутатів

Про це заявляють депутати від БПП, пише "Українська правда" у статті "Тарантіно відпочиває. За лаштунками арешту радикала Мосійчука".

"У нього у фракції 21 депутат, 6 осіб - бізнес-група, 4 - група Льовочкіна, 2 людини - Ахметов, 2 - публічні особи, 6 осіб - близькі до Ляшка люди, так звана "сім'я" Ляшка", - зазначив один з депутатів від БПП.

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За його словами, вийти з фракції може умовна група Андрія Артеменка. Це Ігор Попов, Денис Силантьєв, Злата Огневич. Хоча остання таку можливість не підтвердила.

"Це моя партія і мій лідер. Ситуації бувають різними, я залишаюся в команді", - заявила Огневич.

За словами Юрія Луценка, генпрокурор Шокін на наступному тижні знову прийде до Ради - у нього є представлення і на депутатів інших фракцій.

Раніше Ляшко на запитання щодо інформації про нібито вихід з фракції 5-х депутатів зазначив, що це чутки.