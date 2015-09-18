Фракцію Ляшка можуть залишити ще вісім депутатів
Зі складу фракції Олега Ляшка можуть вийти від 5 до 8 народних депутатів.
Про це заявляють депутати від БПП, пише "Українська правда" у статті "Тарантіно відпочиває. За лаштунками арешту радикала Мосійчука".
"У нього у фракції 21 депутат, 6 осіб - бізнес-група, 4 - група Льовочкіна, 2 людини - Ахметов, 2 - публічні особи, 6 осіб - близькі до Ляшка люди, так звана "сім'я" Ляшка", - зазначив один з депутатів від БПП.
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За його словами, вийти з фракції може умовна група Андрія Артеменка. Це Ігор Попов, Денис Силантьєв, Злата Огневич. Хоча остання таку можливість не підтвердила.
"Це моя партія і мій лідер. Ситуації бувають різними, я залишаюся в команді", - заявила Огневич.
За словами Юрія Луценка, генпрокурор Шокін на наступному тижні знову прийде до Ради - у нього є представлення і на депутатів інших фракцій.
Раніше Ляшко на запитання щодо інформації про нібито вихід з фракції 5-х депутатів зазначив, що це чутки.