ВР потребує 2 роки на ухвалення закону про забудову історичного Києва?

Українська партія пропонує новообраній столичній владі запровадити мораторій терміном на два роки на нове будівництво в історичній зоні Києва.

Про це йдеться у зверненні партії до усіх учасників дострокових виборів у Київську міську раду, текст якого передано агентству УНІАН. Українська партія також бере участь у виборах до Київради.

“Українська партія пропонує новій владі столиці України, сформованій після позачергових виборів до Київради і міського голови, ухвалити рішення про запровадження безумовного дворічного мораторію на нове будівництво в історичній зоні Києва. Два роки мораторію потрібні для розробки та ухвалення Верховною Радою України закону, який би встановлював недвозначні правила будівництва в історичній зоні української столиці”, йдеться у зверненні.

„Два роки, на нашу думку, є оптимальним строком, щоб спокійно, без метушні, але й без затягування, вирішити проблему. У майбутній роботі над таким законом мають взяти участь Президент України, парламент, уряд, Київрада, науковці, громадські організації. Особливе значення має відіграти думка науковців, оскільки неконтрольована чітким законом забудова історичного центру столиці знищує національну пам’ять українців, завдає непоправних історичних втрат і шкоди усій Україні. Тож нова Київрада має без зволікань запропонувати чіткий план роботи над законом про правила нового будівництва в історичній зоні Києва”, заявляє Українська партія.

Відповідно, автори звернення закликають „усі партії та блоки, які сьогодні змагаються за депутатські місця у Київраді”, а також кандидатів на посаду міського голови “у будь-якій формі, але публічно, висловити своє ставлення до ідеї запровадження такого мораторію та ухвалення закону про правила майбутнього будівництва в цій зоні”.

Як заявив кореспонденту УНІАН перший номер виборчого списку Української партії на виборах до Київради Михайло РАТУШНИЙ, „партія не вважає саму ідею мораторію своїм винаходом”.

„Необхідність за допомогою мораторію зупинити варварське знищення історичного центру столиці, - сказав він, - очевидна усім. Цього вимагають насамперед самі кияни, і багато хто з учасників позачергових виборів до Київради та міського голови у тій чи іншій формі висловлюють її. Мета нашого звернення, по-перше, конкретизувати терміни такого мораторію, по-друге – використати ці два роки для розробки та ухвалення закону про правила забудови історичного центру Києва, і, нарешті, по-третє, - спонукати учасників виборів публічно висловити своє ставлення до цієї ідеї, а, отже, взяти на себе конкретні зобов’язання”.

„Можливо, - зазначив М.РАТУШНИЙ, - хтось вважає строк у два роки завеликим, або навпаки, замалим. Тоді хай пропонує свій. Головне – конкретизація цього строку. Ми вважаємо, сьогодні вже замало просто говорити про необхідність мораторію. Потрібні конкретні зобов’язання тих, хто претендує на владу в Києві”.