Корупція в Україні є більшою загрозою, ніж "русский мир" - The Economist

Але питання полягає в тому, чи захоче він це робити, передає ТСН з посиланням на The Economist.

Зазначається, що ЄС і США зосередили свою увагу на Кремлі і військовій агресії на Донбасі, хоча проблеми всередині України не менш серйозні і руйнівні.

Оглядач The Economist наголосив, що Майдан поклав початок докорінним перетворенням пострадянського ладу і становленню європейського суспільства, заснованого на верховенстві права і закону. Проте корупція і "русский мир" Володимира Путіна значно перешкоджають утвердженню ліберальної демократії.

Наразі українська держава, копіюючи роки РФ, має розгалужену систему корупційних зв'язків. Головна мета мафії, яка керує країною, - створення російського трансплантанта і дерибан грошей. Олігархи і зараз домінують в економічному і політичному житті.

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Тому Захід повинен терміново допомогти Україні у боротьбі з корупцією. Іноземні держави можуть впливати на вирішення схожих проблем, як це, наприклад, було в Гватемалі. Під егідою ООН туди відправили чимало адвокатів і правозахисників, які змогли врегулювати катастрофічну ситуацію в країні.

Українські групи громадянського суспільства також просять допомоги ззовні. Західні донори зараз пропонують поповнити зарплати українських чиновників, щоб приборкати їхню "любов" до хабарів.

Крім того, інвестиції у розвиток незалежних українських ЗМІ також повинні бути в пріоритеті, незважаючи на інформаційну війну Кремля, яка не припиняється на жодну хвилину. Санкції проти певних каналів, які транслюють російський продукт, як ми бачимо, не надто дієві.

Водночас бюджети Радіо Свобода і BBC в країні істотно скорочувалися протягом років.

У виданні зазначають, що Майдан вийшов на вулиці Києва, щоб отримати істотні зміни в країні. І багато з тих демонстрантів зараз дуже незадоволені ситуацією. Вони чекають від Європи реальної допомоги затвердження ліберально-демократичної системи і боротьби з Путіним на Донбасі, а не просто базікання.