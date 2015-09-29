Міноборони: Україна взяла участь у 7 багатонаціональних навчаннях, заплановано ще 4

Про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. «У 2015 році ЗСУ взяли участь у семи багатонаціональних військових навчаннях, із них чотири пройшли на території нашої держави», - зазначила вона.

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За словами Оксани Гаврилюк, у 2015 році заплановано проведення ще чотирьох спільних навчань. Зокрема, мова йде про українсько-польське тактичне навчання авіаційних підрозділів під назвою «Безпечне небо-2015», яке має пройти 12-16 жовтня в Івано-Франківську. Планується, що у цьому навчанні візьмуть участь до 350 військових обох країн, вертольоти та літаки винищувальної та транспортної авіації.

Також планується багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «Кленова арка - 2015», яке має відбутися з 9 по 22 листопада у Литві.

Сертифікаційне навчання бойової тактичної групи Євросоюзу «Коммон Челленж - 2015» пройде у Польщі - орієнтовно з 14 по 20 листопада.

Крім того, очікується багатонаціональне тактичне навчання «Трайдент Джанкчер - 2015», що відбудеться з 18 жовтня по 6 листопада цього року одразу в двох країнах - Іспанії та Італії. Від Збройних сил України участь в цьому навчанні візьмуть до 20 військовослужбовців із спеціальним обладнанням та літак.