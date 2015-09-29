Російські олігархи не будуть вказувати, як працювати українському уряду - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Микола Княжицький, коментуючи звинувачення з боку російського олігарха Костянтина Григоришина на адресу українського уряду та прем’єр-міністра.

«Треба припинити жити у парадигмі, коли олігархи будуть диктувати уряду, яким чином йому працювати. Ми жили так протягом багатьох років», - сказав народний депутат.

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«Україна фактично веде війну з Росією, і ці громадяни, якщо вже вони є патріотами України, мали б прийняти українське громадянство, як це зробила Наталя Яресько та інші міністри українського уряду», - зазначив Микола Княжицький.

«Але залишатися у громадянстві ворожої для України держави й відстоювати свої бізнес-інтереси в такий спосіб – мені здається, не зовсім коректно», - наголосив представник «Народного фронту».