Тимошенко знову дісталося від Балоги

Аналіз виконання угоди про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді VI скликання дає всі підстави для сумної констатації, що на сьогодні цей документ не став основою діяльності парламентської більшості та сформованого нею Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таку оцінку висловив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

За його висновками, коаліційні домовленості все ще не визначають ані пріоритетність, ані логіку дій і рішень по лінії «Рада-Кабмін». Відхилення від положень угоди стали постійними й очевидними, а результативність її виконання піднялася трохи вище нульової позначки. Із дванадцяти законопроектів, які необхідно було розглянути і прийняти ще до голосування за кандидатуру Прем`єр-міністра, повністю ухвалено лише два: про ратифікацію статуту ГУАМ і призначення позачергових виборів у Києві. "Користуючись армійською лексикою, коаліція та уряд гайнули в самоволку. Переконаний, що їхні безпосередні командири - виборці - далеко не в захваті від таких вольностей", - підкреслив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА наголосив, що пункти коаліційного договору є безумовним пріоритетом для всіх його суб`єктів, у тому числі для Прем`єр-міністра та урядовців. Тому недотримання угоди або свідоме прийняття рішень, які суперечать її букві та духові, підривають легітимність більшості. Це також стосується і перебування на посадах міністрів, призначених коаліцією. «Угода - це не красива декларація, а чіткий план дій плюс відповідальність за зрив його виконання усіх, хто пов`язаний коаліційними домовленостями», - зауважив В.БАЛОГА.

Одним із урядових рішень, прийнятих урозріз із угодою, керівник президентського Секретаріату назвав постанову про приватизацію Одеського припортового заводу. Кабмін розраховує мільярди гривень від продажу цього промислового гіганта пустити на подальшу виплату компенсацій знецінених вкладів радянського Ощадбанку. Проте в коаліційній угоді чітко записано зобов`язання забезпечувати ефективне використання державного майна та спрямування коштів від приватизації на потреби розвитку суспільства. Там же йдеться про узгодження бюджетної політики з цілями довгострокового економічного зростання. На переконання В.БАЛОГИ, «швидко пустивши з молотка ОПЗ і вкинувши в обіг додаткову готівкову масу, уряд доб`ється одноразового піар-резонансу, але цей крок ніяк не зміцнить економіку навіть у ближчій перспективі. Більше того, інфляційний маховик одразу ж розкрутиться ще сильніше».

В.БАЛОГА також звернув увагу на спільне коаліційно-урядове зобов`язання щодо ліквідації заборгованості із зарплат, пенсій і соціальних виплат, недопущення появи нових боргів. Однак лише за три останні місяці заборгованість із заробітної плати виросла майже на 24 мільйони гривень. «Цю суму важко списати на прорахунки попередників - це чистий залік вже нового складу Кабінету Міністрів. Така соціально-важлива та чутлива тема, як зарплати і соцвиплати, мала б бути пунктом № 1 в діяльності коаліції та уряду. Однак через те, що пріоритети пішли шкереберть, тенденції зростання заборгованостей були прогавлені, а отже, і контрзаходи вжиті не були», - наголосив він.

“Крім того, не прийнято змін до Державного бюджету, хоча термін його корегування сплив ще у березні. Таким чином, уряд порушив закон, адже Верховна Рада ухвалила бюджет з умовою оновлення його показників. Особливої ваги це питання набуло після стрімкого зростання інфляції, що спонукає до суттєвого перегляду макроекономічних параметрів”, - зазначив керівник Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА вказав на напівдієвість ухваленого рішення у сфері закупівлі товарів і послуг за державні кошти. “Після тривалих перипетій і прямого втручання Президента Верховна Рада скасувала старий Закон про тендерні закупівлі, але так і не прийняла інший, хоча уряду було відведено для розробки нової редакції два тижні, які давно спливли. Таким чином, восьмий пункт у переліку з 12 першочергових законопроектів також не виконано”, - підкреслив В.БАЛОГА.

Він також нагадав, що “залишаються на порядку денному законопроекти про скасування депутатської недоторканності та Кабінет Міністрів, розгляд яких у Раді зупинився одразу ж після старту. Натомість частина коаліції, а саме БЮТ, робить відволікаючі маневри і на перший план висуває інші ініціативи - від перевиборів у Харкові до створення конституційної комісії”. «Схоже, постійна зміна пріоритетів стає фірмовим стилем коаліції, її коронним прийомом», - зауважив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату вкотре наголосив на необхідності невідкладного та остаточного прийняття більшістю пакету з першочергових законопроектів. Потім потрібно схвалити Програму діяльності уряду, адже майже п`ять місяців він працює без конкретного і формалізованого плану роботи. “Такий стан справ, імовірно, задовольняє Кабмін, але не влаштовує суспільство, оскільки дає можливість урядовцям і політичним силам, які їх призначали на посади, легко уникнути відповідальності за допущені прорахунки”. – додав В.БАЛОГА.

Перед початком сесійної роботи Верховної Ради керівник Секретаріату Президента України закликав парламентську більшість і уряд повернутися до виконання положень коаліційної угоди. «Поки у графі «досягнення» записано дуже мало, зате розділ «відхилення» заповнений аж надто густо. Упевнений, що коаліція та уряд мають достатньо можливостей і відповідальності, щоб рішуче і швидко переламати цю ситуацію», - резюмував В.БАЛОГА.