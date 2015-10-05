Більшість українців не вірять, що Мінські угоди принесуть мир на Донбас - опитування

Більшість українців (60,7%) не вірять, що виконання Мінських домовленостей дозволить встановити мир на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, представлені на прес-конференції в понеділок.

Згідно опитуванню, 26,9% вірять, що Мінські домовленості допоможуть встановити мир на Донбасі, 12,3% не визначилися із своєю думкою.

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Крім того, 78% респондентів вважають найбільш прийнятним варіантом виходу з нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі «продовження переговорів і мирне врегулювання», 12,6% обрали варіант «активізація воєнних дій і війна до визволення Донбасу», 9,5% - не змогли відповісти.

Відповідаючи на запитання, який формат переговорів був би найбільш ефективним для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, 33,6% вважають необхідність почати переговори в новому форматі із залученням США, ЄС, окремих держав ЄС (Німеччина, Франція, Польща), Росії, 20, 8% вважають необхідним почати безпосередні переговори між керівниками України та Росії без інших міжнародних учасників, 19,5% - що необхідно продовжувати Мінські переговори у нинішньому «нормандському форматів» за участі України, Росії, Німеччини, Франції, 11,7% - необхідно почати безпосередні переговори між керівниками України та «ДНР\ЛНР» без інших міжнародних учасників. Не визначилися із своєю думкою -13,4%.

Крім того, згідно опитуванню, 63,5% жителів України погоджуються з твердженням, що «керівництво Росії не буде сприяти повному виконанню Мінських домовленостей», не погоджується 17,4% респондентів.

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Всеукраїнське опитування громадської думки проведено Київським міжнародним інститутом соціології ( КМІС)з 17 по 27 вересня 2015 року. Ним було охоплено 2041 особу, які мешкають в 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 5%.