Корбан: Київ повинен відстояти перед центральною владою зароблені кошти
Голова політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", кандидат у мери Києва Геннадій Корбан впевнений, що Київ як місто має відстояти перед центральною владою зароблені кошти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході круглого столу "Майбутнє Києва".
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"В першу чергу треба ліквідувати існуючу адміністративну систему. Друге – безумовно, відстояти кошти, які заробляє місто Київ, відстояти насамперед перед центральною владою. Третє - створити або хоча б підштовхнути до участі в міському управлінні, створити насамперед громади", - заявив Корбан.
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На його думку, перелічені завдання повинні "задати тон майбутнього".
Також Корбан погодився з представниками наукового співтовариства, що Київ потребує створення певного генерального плану, який буде відображати погляд з майбутнього щодо міського розвитку.