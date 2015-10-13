Корбан: Київ повинен відстояти перед центральною владою зароблені кошти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході круглого столу "Майбутнє Києва".

Читайте такожКорбан: Досвід системи управління Ріо-де-Жанейро підходить Києву

"В першу чергу треба ліквідувати існуючу адміністративну систему. Друге – безумовно, відстояти кошти, які заробляє місто Київ, відстояти насамперед перед центральною владою. Третє - створити або хоча б підштовхнути до участі в міському управлінні, створити насамперед громади", - заявив Корбан.

Читайте такожМер Києва сьогодні виконує роль найнятого президентом "червоного директора" – Корбан

На його думку, перелічені завдання повинні "задати тон майбутнього".

Також Корбан погодився з представниками наукового співтовариства, що Київ потребує створення певного генерального плану, який буде відображати погляд з майбутнього щодо міського розвитку.