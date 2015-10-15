У Верховному Суді вважають, що рівень матеріального забезпечення суддів у відставці обмежено всупереч Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду справи у формі усного слухання в Конституційному Суді України за конституційним поданням Верховного Суду заступник голови ВСУ Марина Клименко наголосила, що, відповідно до закону "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року, передбачалося, що суддя, який пропрацював не менш як 20 років, під час виходу у відставку за своїм вибором може отримувати або пенсію держслужбовця, або звільнене від сплати податку щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 80% зарплати працюючого на відповідній посаді судді.

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Вона зазначила, що законом від 2 березня 2015 року №213 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" встановлено розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці — 60% від грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді.

При цьому Клименко зауважила, що для отримання таких виплат парламент мав внести відповідні зміни до законодавства, але оскільки цього не було зроблено, як і передбачалося до 1 червня 2015 року, то з цього терміну скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким передбачено щомісячне довічне грошове утримання, зокрема, йдеться про суддів.

"Оскільки у визначений строк зазначені пенсійні закони прийняті не були, то скасовано норми про призначення суддям у відставці за їх вибором пенсій держслужбовців чи щомісячного довічного грошового утримання. Це призвело до того, що суддям, які пропрацювали більше 20 років на посаді судді, наразі Пенсійним фондом призначаються пенсії на загальних умовах за віком, як і іншим категоріям осіб", - наголосила Клименко.

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Вона підкреслила, що ВСУ бачить в цьому порушення положень Конституції України, оскільки суддів зрівняно з іншими категоріями осіб – "нівельовано існування конституційно закріпленого інституту відставки суддів, ознакою якого є виплати щомісячного довічного грошового утримання, а не пенсії".

За словами Клименко, таким чином звужується гарантоване Конституцією право на матеріальне забезпечення та соціальний захист суддів у відставці.

Вона наголосила, що на сьогодні в Україні працює близько 9 тисяч суддів, вони виконують "надзвичайно важливу державну функцію — здійснення правосуддя, і ця винятковість їх конституційного статусу" має підтверджуватися державною підтримкою.

За словами Клименко, існує "велика відповідальність суддів", якої не мають представники жодної іншої професії. Вона нагадала, що законодавством передбачено 20 підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Клименко також зазначила, що судді часто відчувають тиск, їм доводиться ознайомлюватися "з великим масивом нового нестабільного національного законодавства, що потребує значного часу та розумового навантаження".

Також, з словами Клименко, психологи зазначають, що "професія судді входить до першої п'ятірки професій, які за класифікатором є небезпечні для життя і здоров'я людини за психогенним критерієм", тому потребують додаткових заходів соціального захисту.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо звуження "гарантії незалежності суддів" шляхом ухвалення неконституційності норм в законах, якими обмежується рівень матеріального забезпечення суддів у відставці.

У поданні ВСУ просить КС визнати такими, що не відповідають Конституції низку положень законів.