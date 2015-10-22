Конституційний суд сьогодні розгляне справу щодо закону про люстрацію

Як повідомляла директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко, "подання до КС свого часу зробив пленум Верховний Суду і 47 народних депутатів. Це 47 тих народних депутатів, яким цей закон заважає, щоб їхні ставленики повернулися на державні посади". "Тому що бути в парламенті і мати депутатську індульгенцію, щоб тебе не чіпали по кримінальним справам, їм не вистачає. Їм дуже потрібно, щоб їхні ставленики були на місцях у виконавчих органах", – сказала Тетяна Козаченко.

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За її словами, цікавий факт, що КС вирішив відновити розгляд справи на третій день після того, як Мін’юст перевірив Державну фіскальну службу щодо виконання люстраційного закону. У центральному апараті ДФС під люстрацію потрапляють 42% осіб.

У квітні цього року КС вже розглядав закон "Про очищення влади" щодо конституційності окремих положень закону, але переніс розгляд.

Засідання суду супроводжувалося протестом представників громадськості, які побоювалися, що суд визнає закон неконституційним.

Закон "Про очищення влади", що передбачає люстрацію посадовців в Україні за низкою критеріїв, набув чинності 16 жовтня 2014 року.

У листопаді минулого року Верховний суд України звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції, низку положень цього закону. Ще одне подання з приводу цього закону надійшло від Верховного суду у березні цього року.

Крім того, у січні цього року з клопотанням щодо закону "Про очищення влади" до Конституційного суду звернулися 47 народних депутатів.

Конституційний суд України об’єднав усі три конституційні подання в одне провадження.