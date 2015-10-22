Окупанти спростовують вивезення колекцій кримських музеїв у Ермітаж

Про це повідомляється на сайті заповідника.

"Дана інформація не відповідає дійсності", - наголошується в повідомленні.

"Дружні відносини Херсонеса і Ермітажу вибудовувалися ще з моменту створення музею в кінці XIX століття. Протягом XX століття співробітники Державного Ермітажу активно брали участь у розкопках пам'яток Херсонеса, допомагали у створенні Візантійської експозиції. Взаємовідносини Херсонеса і Ермітажу останні 15 років ґрунтуються на Договорі про співпрацю, пролонгація якого відбулася в 2014 році", - підкреслюється в заяві.

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За словами працівників заповідника, вони проводять спільні дослідження на фортеці Чембало; відновила свою роботу експедиція Ермітажу на Херсонеському городищі.

"Всі археологічні колекції, які містять матеріали розкопок, надходять виключно у фонди заповідника. Висококваліфіковані реставратори Ермітажу надають допомогу в збереженні археологічних пам'яток Херсонеса. Відроджена їх руками фреска Богоматері з немовлям з фортеці Чембало зараз є однією з "перлин" Візантійської експозиції заповідника. Колегіальні відносини двох музеїв поширюються і на спільні конференції, семінари та наукові видання", - зазначили в заповіднику.

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"У цьому зв'язку зроблені в українській пресі заяви не просто не безпідставні, але і показують повне нерозуміння принципів взаємовідносин, існуючих у світовому музейному співтоваристві", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні керівник постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Людмила Денісова зробила заяву про те, що в Ермітаж з кримських музеїв вивозяться цінні експонати, зокрема колекції з Судака і з Центрального музею Тавриди в Сімферополі.