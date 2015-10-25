У Житомирі зафіксували вкидання бюлетенів (фото, відео)

18:01, 25 жовтня 2015
Політика
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У Житомирі на дільниці №181364 зафіксовано факт вкидання бюлетенів.

Выборы, Житомир / oporaua.org

Про це УНІАН повідомили в обласній організації громадської мережі ОПОРА.

За словами спостерігача, молода дівчина проголосувала в кабінці і вкинула бюлетені.

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Спостерігач звернувся до правоохоронця, який був на дільниці, із проханням з'ясувати ситуацію.

www.oporaua.org

"Був "Викликано наряд міліції,і факт порушення зафіксували", - розповіли в регіональній організації ГО ОПОРА.

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