У Житомирі зафіксували вкидання бюлетенів (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в обласній організації громадської мережі ОПОРА.

За словами спостерігача, молода дівчина проголосувала в кабінці і вкинула бюлетені.

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Спостерігач звернувся до правоохоронця, який був на дільниці, із проханням з'ясувати ситуацію.

"Був "Викликано наряд міліції,і факт порушення зафіксували", - розповіли в регіональній організації ГО ОПОРА.