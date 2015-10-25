Кернес перемагає на виборах мера Харкова у першому турі - дані паралельного підрахунку голосів

Відповідні дані паралельного підрахунку голосів, проведеного у Харкові, озвучив в ефірі телеканалу "1+1" сам Геннадій Кернес.

Так, він повідомив, що за даними екзитполу, проведеного 25 жовтня групою «Взаємодія», у ході якого було опитано 6846 респондентів у всіх округах в міста, партія «Відродження» перемагає на виборах до міської ради.

«По міськраді: «Відродження» - 52%, 14,6% - «Самопоміч», 7,5% - «Блок Петра Порошенка-Солідарність», 4,9% - «Наш Край». По мерах – Геннадій Кернес – 62%, Сітенко Тарас, «Самопоміч» - 15,8%, третій Ігор Райнін – 6,1%, Представник "Блоку Петра Порошенка Солідарність" та самовисуванець мають по 5%», - озвучив Геннадій Кернес.

Також він назвав лідерів перегонів до Харківської обласної ради.

«Окрім того, в мене є дані по обласних округах, які знаходяться у місті Харкові, їх 24 зі 120. «Відродження» - 44,5%, «Самопоміч» - 14,9%, «Опозиційний Блок» - 10,7%, «Блок Петра Порошенка Солідарність» - 8%, «Наш Край» - трохи більше 5,1%», - повідомив міський голова Харкова.

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«Кожен голос, який був відданий за ту чи іншу політичну силу – це висока довіра громадян України. Сьогодні за результатами місцевих виборів будуть утворені регіональні еліти, які будуть впливати на процес управління в державі. Я можу тільки одне сказати: спасибі Харкову, спасибі – харків’янам, що сьогодні прийшли на виборчі дільниці та проявили толерантність», - сказав Кернес.

Як повідомлялося, за даними екзитполу, проведеного Комітетом виборців України, мер Харкова Геннадій Кернес також перемагає вже у першому турі. Згідно даних КВУ, за нього проголосувало 59,3% виборців.

Щодо партійного голосування, то за результатами опитування на замовлення КВУ, партія "Відродження" набрала 51,3%, "Самопоміч" - 16,4%, пропрезидентська партія "Солідарності" 6,9%.