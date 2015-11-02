Суддя пояснив, чому суд у справі Корбана працює в неробочий час

За законом, суд протягом 72 годин має розглянути відповідне подання прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Подалюка сказав на судовому засіданні.

Зокрема, адвокат Оксана Томчук попросила колегію суддів надати документи, що засвідчують право цього складу суддів розглядати справу у неробочий час.

"Документ про те, який засвідчує, що ви є черговим слідчим суддею, який має право розглядати поза робочим часом суду відповідне процесуальне провадження", - сказала адвокат.

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Подалюка відповів, що для вирішення усіх питань і щоб не зволікати з розглядом справи, колегія суддів проводить розгляд подання саме зараз. Також він заявив, що у суддів немає нормованого робочого часу.

У зв'язку з цим народний депутат Віталій Купрій звинуватив суддю у намірі порушити закон.

"Я бачу, що ви зараз робите замах на злочин, передбачений статтею 375 Кримінального кодексу - винесення завідомо неправосудного рішення", - заявив Купрій.

Після цього Подалюка оголосив чергову перерву у засіданні.

Після перерви він заявив, що "закон передбачає, що суд повинен розглянути подання в порядку 72 годин".

Як повідомляв УНІАН, раніше у суді Томчук заявила, що завтра о 8.00 ранку закінчується термін затримання Корбана до рішення суду. У зв'язку з цим вона підкреслила, якщо завтра цей термін закінчиться, і суд до того часу не прийме рішення, то Корбан має бути звільний.

Адвокат також вважає, що вже встановлено факт нелегітимної присутності прокурорів, тому суд взагалі не може розглядати питання про обрання запобіжного заходу Корбану.

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Вранці 31 жовтня у Дніпропетровську були проведені обшуки у членів «УКРОПу». Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Згодом стало відомо, що Корбана утримували у слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.