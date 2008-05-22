На засіданні Україна-Трійка ЄС дискутуватимуть щодо наболілих тем

Сьогодні в Словенії відбудеться засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. У ході зустрічі головну увагу буде відведено обговоренню підготовки нової посиленої угоди між Брюсселем та Києвом.

Засідання Україна-Трійка ЄС, у якому візьмуть участь міністр закордонних справ України Володимир Огризко та єврокомісар Беніта Ферреро-Вальднер, за своєю суттю є технічним і тому не передбачає якихось драматичних результатів. Одначе, у розмові з "Німецькою хвилею" як представники МЗС Словенії, так і Єврокомісії висловили схожі сподівання на те, що ця зустріч стане гарною нагодою для обміну думками не лише з питань двосторонньої співпраці, але й щодо наболілих міжнародних тем. А це, насамперед, відносини з Росією, ситуація в Грузії та на Балканах. Крім того, європейська делегація очікує отримати інформацію з перших рук про політичну ситуацію в Україні і перебіг Конституційної реформи. І все ж, як повідомила речниця Єврокомісії Крістіан Хоманн, пріоритет на переговорах буде надано дискусіям щодо нової угоди між Україною та ЄС, користь від якої, за словами Хоманн, мають відчути всі українські громадяни: "Головною складовою нової посиленої угоди має стати вільна торгівля. Це відкриє європейський ринок для українських товарів і навпаки та сприятиме зростанню благополуччя українців. Але це ще віддалена перспектива, оскільки переговори тривають ", - наголосила Хоманн.