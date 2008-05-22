Рада коаліції має поставити крапку у конфлікті

Рада коаліції сьогодні збирається у парламенті, аби поставити крапку у конфлікті навколо кандидатури голови ФДМУ.

Блок Юлії Тимошенко продовжує наполягати на кандидатурі депутата Андрія Портнова, "Наша Україна - Народна самооборона" – проти, хоча готова розглянути будь-яку іншу кандидатуру.

Напередодні ввечері прем’єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в жодному разі не піде не зміну нинішнього складу коаліції. Проблеми у стосунках між коаліціянтами Тимошенко назвала тимчасовим явищем. "Є два варіанти: або ми змиримося з тим, що було до 2004 року, або почнемо дійсно щось змінювати", - заявила прем’єр, відзначивши, що протистояння коаліції нині дуже потужне.

ICTV