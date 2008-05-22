Україна запропонує ЄС підписати декларацію

Сьогодні у Києві розпочнеться Енергетичний саміт.

У ході саміту Україна запропонує Європейському Союзу підписати декларацію щодо принципів глобальної енергетичної безпеки.

Розробники документа заявили, що Київська декларація чітко визначатиме прозорість світового енергоринку та унеможливлюватиме застосування енергоресурсів для політичного шантажу.

Директор департаменту з економічного співробітництва МЗС України Сергій КОРСУНСЬКИЙ висловив сподівання, що декларацію підпишуть всі країни ЄС та "Великої вісімки". "Ми хотіли б, щоб до цього документа приєдналися всі країни Євросоюзу та "Великої вісімки". Сподіваємось, що цей документ набуде міжнародного звучання, бо там немає жодного принципу, який міг би суперечити інтересам будь-якої країни", - сказав він.

Підтримати Київську декларацію щодо принципів глобальної енергетичної безпеки вже погодилися 8 країн - Грузія, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Польща, Румунія та Азербайджан.