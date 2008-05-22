ЄС може дати Україні 2,5 млрд. дол. на реконструкцію газотранспортної системи

Європейський Союз може виділити 2,5 млрд. дол. на реконструкцію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на відкритті Енергетичного саміту в Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська газотранспортна і нафтотранспортна системи нашою країною розглядаються як невіддільна частина європейської енергетичної політики. «Я хотів би, щоб всі почули і учасники сьогоднішнього форуму, і про це я буду говорити на Енергетичному саміті завтра», - сказав Президент.

Він нагадав, що Україна звернулась до Європейського Союзу щодо формування спільної політики в тому числі і щодо реконструкції української газотранспортної системи і восени Європейська комісія проведе перший захід з метою виділити 2,5 млрд. дол. з країн ЄС для реконструкції української газотранспортної системи.

«Ми виходимо з того, що подібні плани, включаючи формування наших спільних принципів, спільних засад, гарантування безпеки цього процесу посилює енергетичну безпеку як в кожній країні, так і в рамках ЄС», - сказав Президент.