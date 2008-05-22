Яценюк: у нас буде маса причин після обіду посваритися

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначає, що у парламенті виникне колізія у випадку розгляду сьогодні питання про складення депутатських повноважень народними депутатами України, які працюють у виконавчих структурах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту.

За його словами, якщо буде розглянуто питання «про припинення повноважень, то виникне колізія, що навряд чи буде результативне голосування по ряду законопроектів».

Він зазначив, що нещодавно уже ставилося питання на розгляд парламентом дострокового складення депутатських повноважень тими, хто працює у виконавчих структурах влади, але «ні з лівої, ні з правої частини залу воно не знайшло підтримки».

Він зазначив, що «моя особиста гарантія – це питання буде розглянуто».

На вигуки із залу про необхідність нового розгляду даного питання, А.ЯЦЕНЮК відповів: «В нас ще буде маса причин після обіду посваритися» і закликав народних депутатів працювати згідно з затвердженим порядком денним.