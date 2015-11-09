Вісім партій подолали прохідний бар'єр на місцевих виборах за зведеними даними по Україні - дослідження

Про це свідчать передані УНІАН дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Зокрема, згідно з результатами підрахунку зведених показників партій на місцевих виборах, партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність» підтримали 19,4% виборців, ВО «Батьківщина» – 12%, «Опозиційний блок» – 11,5%, «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» – 7,3%, ВО «Свобода» – 6,7%, Радикальну партію Олега Ляшка – 6,7%, «Об’єднання «Самопоміч» – 6,3%, «Відродження» – 5,4%.

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Також серед партій, які не подолали прохідний бар'єр, але набрали значну кількість голосів виборців, - «Наш край» – 4,8% та Аграрна партія України – 3,2%.

В аналізі вказано, що, незважаючи на те, що результати соціологічних досліджень засвідчують підтримку необхідності передачі владних повноважень з центру у регіони близько двома третинами громадян України, участь у формуванні місцевої влади через виборчий процес бере менше половини виборців. Активність виборців у жовтні 2015 року є однією з найнижчих за історію загальноукраїнських виборів.

Соціологи зауважили, що складна соціально-економічна ситуація та відсутність результатів реформ призвели до того, що збільшити свої електоральні здобутки у жовтні 2015 року, у порівнянні із парламентськими виборами 2014 року, змогли лише ті політичні сили, які гостро критикували дії центральної влади. Так, гостра критика влади дозволила досягти найкращого електорального росту, насамперед, «УКРОПу» та «Батьківщині». При цьому соціологи додали, що результат останньої є цікавий тим, що ця політична сила входить до провладної коаліції.

Разом з тим експерти наголосили, що «конструктивна» критика влади «Об’єднанням «Самопоміч» під час цих виборчих перегонів дала швидше зворотній результат. Порівняно з парламентськими виборами, «Самопоміч» розгубила значну частину свого електорату, особливо у своїх базових регіонах (на заході України та у столиці).

Також у дослідженні зазначено, що найбільша провладна партія БПП «Солідарність», незважаючи на поглинання організаційних активів «УДАРу» та «Народного фронту», лише наблизилась до результату, отриманого на минулих парламентських виборах (22%).

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Соціологи вказали, що особливої уваги також заслуговує той факт, що на цих виборах в окремих областях регіональні еліти продемонстрували принципову самостійність, виставивши на виборчі перегони свої локальні політичні проекти.

Інформаційно-аналітичний центр «RATING Pro» розрахував зведені результати партій в межах країни та, спираючись на аналіз динаміки електоральних симпатій, підбив проміжні підсумки місцевих виборів-2015. Результат партії по Україні розраховувався як відношення сукупної кількості голосів виборців, поданих за політичну партію в усі обласні ради і міську раду Києва до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій. Оскільки у Донецькій і Луганській областях вибори до обласних рад не проходили, в цих регіонах для розрахунку бралися сукупні результати партій на виборах до районних та міських рад.