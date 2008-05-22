Микола Вересень без сантиментів розмовлятиме з Михайлом Бродським

Сьогодні 22 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Михайло Бродський, бізнесмен, політик.

Також 22 травня о 16.40 на телеканалі СІТІ повтор інтерв`ю Кирила КУЛИКОВА – народного депутата України (фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона").