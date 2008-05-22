Микола Вересень без сантиментів розмовлятиме з Михайлом Бродським

11:36, 22 травня 2008
Політика
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Сьогодні  22  травня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Михайло Бродський, бізнесмен, політик.

Також  22 травня о 16.40  на телеканалі СІТІ  повтор інтерв`ю Кирила КУЛИКОВА – народного депутата України (фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона").

 

 

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