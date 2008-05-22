БЮТ вимагає від НУ-НС замінити Семенюк "темною конячкою"

На засіданні ради коаліції о 14.00 буде остаточно вирішено питання щодо зміни голови Фонду держмайна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, на засідання ради коаліції, що відбулася о 12.00, домовленостей не досягнуто.

За його словами, представники фракції НУ-НС вимагають назвати прізвище кандидата на посаду ФДМУ ще до звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду.

Він наголосив, що, «коли треба було голосувати за представників НУ-НС, то БЮТ не вимагав називати прізвище і їх погодити, але, на жаль, наші партнери це вимагають».

За його словами, на раді коаліції домовлено про голосування за програму приватизації та щодо змін до Митного кодексу України.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що на даний час кандидатура Андрія ПОРТНОВА фракцією БЮТ не знімалася. Він зазначив, що ця кандидатура залишається.

Він не виключив можливості, що після домовленостей із НУ-НС може бути запропонована інша кандидатура.