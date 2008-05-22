Тимошенко у Мінську зустрінеться з Путіним

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 23 травня відвідає з робочим візитом Республіку Білорусь для участі в черговому засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Планується, що в ході візиту глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі, зокрема, з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ та прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Артуром РАСИ-ЗАДЕ.

Також прем’єр-міністр України візьме участь у зустрічі глав урядів держав-учасниць СНД з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.