У російському "чорному списку" опинився заступник українського міністра

Міністерство закордонних справ Росії запровадило обмеження на в`їзд до Росії для першого заступника міністра юстиції України, представника БЮТ Євгена КОРНІЙЧУКА.

"Враховуючи, що він заявив у своєму публічному виступі, ми припускаємо, що він не планує відвідувати Росію", - заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, повідомляють Вести.ru.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МЗС Росії постановив запровадити обмеження на в`їзд до Росії низки українських політиків.

Таке рішення було прийнято у зв`язку з прийняттям владою України рішення про заборону мерові Москви Юрієві ЛУЖКОВУ в`їжджати на територію України.

Довідка УНІАН. Служба безпеки України 12 травня заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд до України через його вислови щодо Севастополя.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної належності Севастополя «залишилося невирішеним», і Росія це питання вирішуватиме на користь свого «державного права».

Є.КОРНІЙЧУК в інтерв`ю газеті "Сейчас" 19 травня заявив, що було б логічно поставити питання про оголошення Володимира ПУТІНА персоною нон-грата в Україні.