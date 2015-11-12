"Час майже вийшов. Тисни": Біля Ради активісти вимагають негайно ухвалити візові закони

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.

Частина з них тримає в руках настінні годинники, натякаючи, зокрема, що права людини завжди на часі. Також з колонок лунає звук цокання секундних стрілок.

Серед законопроектів, на яких наполягають учасники акції, внесення змін до Конституції щодо скасування недоторканості народних депутатів і суддів (№1776); питання заборони дискримінації у трудових правовідносинах (№3442); питання щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території (№3171).

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Крім того, учасники акції вимагають ухвалення законопроекту щодо документів на підтвердження громадянства України, посвідчення особи чи її спеціального статусу (№3224).

Серед гасел, які написані на плакатах та транспарантах учасників акції: "Треба тиснути", "Час майже вийшов. Тисни".

Деякі учасники акції також мають із собою символіку ЛГБТ-спільноти.

Також учасники акції встановили біля парламенту символічну скульптуру пісочного годинника.