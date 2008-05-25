Сербія вдячна Україні за миротворців

Державний секретар Міністерства оборони Республіки Сербія Душан СПАСОЄВИЧ висловив вдячність Україні, керівництву Збройних Сил та Міністерства оборони за службу українських миротворців у Косовому.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це він сказав сьогодні на зустрічі з тимчасово виконуючим обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ. Також відбулись переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони обговорили пріоритетні напрями розвитку двостороннього співробітництва між оборонними відомствами України і Сербії. Також увагу було приділено розвитку українсько-сербського військово-технічного співробітництва, особливо, в питаннях ремонту та модернізації озброєння і військової техніки.

Окремою темою переговорів були питання регіональної безпеки. Зокрема, Д.СПАСОЄВИЧ та В.ІВАЩЕНКО обговорили ситуацію на Балканах і Косовому в контексті виконання завдань у складі сил КФОР українськими миротворцями “УкрПолбату”.

Державний секретар Міноборони Сербії від імені сербського народу висловив велику вдячність Україні, керівництву Міністерства оборони за вагомий внесок українських військовослужбовців у справу налагодження мирного життя у Косовому.

Також представники сербської військової делегації висловили велику зацікавленість у вивченні миротворчого досвіду України. В цьому контексті сторони обговорили можливість підготовки сербських військовослужбовців на території України по програмам міжнародної миротворчої діяльності, зокрема, на базі Центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національної академії оборони України.

Крім того, представники делегацій військових відомств України і Сербії обмінялися досвідом трансформаційних процесів, які відбуваються у збройних силах обох країн, та інтеграційних процесів на шляху до євроатлантичних та європейських структур.

Сьогодні візит сербської військової делегації в Україну завершиться.