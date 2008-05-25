Держгірпромнагляд почав перевірку безпеки на шахті "Краснолиманська"

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) почав комплексну перевірку стану промислової безпеки і охорони праці на шахті "Краснолиманськая" у зв`язку з аварією 23 травня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

До перевірки залучені державні інспектори Червоноармійської державної гірничотехнічної інспекції та спеціалізованої інспекції Донецького гірничого округу. Обстежуються в цілому 5 очисних і 9 підготовчих забої шахти. Згідно з повідомленням, триває опитування свідків, вже запротокольовано свідчення семи гірників, які перебували на спільних з аварійною ділянках. Планується, що завтра будуть опитані постраждалі шахтарі, які перебувають в клініці в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на шахті "Краснолиманська" у вентиляційній ходці другої західної лави пласта Л3 (тупикова виробка завдовжки 350 метрів) стався викид вугілля. Аварією було застигнуто 14 чоловік. Із них троє шахтарів з отруєнням рудниковими газами були госпіталізовані. Четверо загиблих піднято на поверхню, пошуки сімох гірників тривають.

У шахті працює експертна комісія з розслідування причин аварії.