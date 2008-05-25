Директор «Херсонобленерго» погорів на хабарі у 250 тисяч

05:50, 25 травня 2008
Політика
1031 0

Порушено кримінальну справу

Працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ УМВС в Херсонській області затримали директора відкритого акціонерного товариства «Херсонобленерго» за отримання хабара у розмірі 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ГУБОЗ МВС України, оперативники встановили, що посадовець вимагав хабара від директора приватного підприємства за сприяння у оформленні документів, а саме технічних умов на право користування електроенергією цьому промисловому об’єкту. Підприємець займався збором документації для будівництва заводу на відведеній земельній ділянці в Херсоні.

У відповідності з процедурою оформлення документації, він надав запит до ВАТ «Херсонобленерго» щодо отримання згаданих технічних умов, після чого отримав відповідь, що вартість такої послуги буде коштувати понад 1 млн. грн. Згодом директор ВАТ запропонував вирішити питання за 400 грн. офіційного платежу та 250 тис. грн. для себе у «конверті».

Під час передачі цих коштів працівники УБОЗ затримали його «на гарячому» в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Стосовно директора ВАТ «Херсонобленерго» прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (хабарництво) Кримінального кодексу України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter