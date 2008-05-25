Директор «Херсонобленерго» погорів на хабарі у 250 тисяч

Працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ УМВС в Херсонській області затримали директора відкритого акціонерного товариства «Херсонобленерго» за отримання хабара у розмірі 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ГУБОЗ МВС України, оперативники встановили, що посадовець вимагав хабара від директора приватного підприємства за сприяння у оформленні документів, а саме технічних умов на право користування електроенергією цьому промисловому об’єкту. Підприємець займався збором документації для будівництва заводу на відведеній земельній ділянці в Херсоні.

У відповідності з процедурою оформлення документації, він надав запит до ВАТ «Херсонобленерго» щодо отримання згаданих технічних умов, після чого отримав відповідь, що вартість такої послуги буде коштувати понад 1 млн. грн. Згодом директор ВАТ запропонував вирішити питання за 400 грн. офіційного платежу та 250 тис. грн. для себе у «конверті».

Під час передачі цих коштів працівники УБОЗ затримали його «на гарячому» в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Стосовно директора ВАТ «Херсонобленерго» прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (хабарництво) Кримінального кодексу України.