Одеська мерія відселить ще шість родин з будинку, що обвалився 22 травня

Одеська мерія готується відселити ще шість родин з аварійної частини будинку, що обвалився 22 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на зустрічі з журналістами начальник Управління капітального будівництва Одеської міськради Іван СТАС.

За його словами, експерти Одеського філіалу науково-дослідного інституту "Проектреконструкцiя" вважають, що здійснювати ремонт уцілілої частини будинку №35 на вулиці Середній, який обвалився в ніч на четвер, недоцільно через крайню зношеність і аварійний стан. Тому ще шість родин мешканців буде відселено з третього під’їзду 3-поверхової будівлі - з наданням ордерів на отримання ордерів на нові квартири.

„Зараз спеціалісти міськуправління готують пакет документів для ухвалення відповідного рішення міськради”, - сказав І.СТАС.

Нагадаємо, 24 травня мешканцям частини будинку №35 на вулиці Середній, що обвалилася, Одеська мерія видала 11 нарядів для одержання ордерів на квартири у новому будинку.

Причиною обвалу, на думку спеціалістів, стала зношеність будинку, зведеного на початку минулого століття. Два його під’їзди обвалилися повністю, внаслідок чого позбулися житла п’ять родин, три квартири пошкоджені і дві - в аварійному стані. Один з мешканців зруйнованої квартири – 72-річний пенсіонер, що всупереч попередженням відмовився від евакуації, - внаслідок обвалу отримав травми і був госпіталізований до міської лікарні №1. Дві бригади рятувальників продовжують розбирання завалів, мешканці, що втратили квартири, тимчасово перебувають у родичів та знайомих.

За словами місцевого представника МНС Олени ВЕРБИЦЬКОЇ, „численним жертвам внаслідок обвалу будинку запобігло телефонне повідомлення одного з його мешканців до міськуправління пожежно-рятувальної служби, про те, що стіни будинку почали тріщати. Вже через годину, о 9-й вечора, на вулицю Середню прибули автомобілі рятувальних служб: 24 мешканців та їхнє майно вдалося евакуювати до півночі, а сам будинок було знеструмлено і припинено подачу газу.