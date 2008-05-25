Ющенко проголосував у Домі профспілок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вибори у Києві відбудуться, і вони стабілізують ситуацію у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам після голосування на виборчій дільниці № 70/10 у Домі профспілок.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що вибори столичної сьогодні відбудуться.

«Я не маю жодних сумнівів», - сказав він.

При цьому Президент зауважив, що вибори відбудуться незалежно від явки виборців, оскільки, відповідно до законодавства, кількість виборців не впливає на визнання виборів такими, що не відбулись.

«Я переконаний, що з цими виборами ми повернемо той спокій і злагоджену роботу, яка має бути в місцевому органі влади», - сказав В.ЮЩЕНКО.