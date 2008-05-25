Кандидат у мери Києва не знайшов себе в списках виборців
12:01, 25 травня 2008Політика
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Був складений відповідний акт
Кандидат на посаду Київського міського голови Євген ЖОВТЯК не зміг проголосувати на виборах, оскільки не знайшов себе у списках виборців.
Як повідомив кореспонденту УНІАН сам кандидат, про це на дільниці № 141 було складено відповідний акт згідно з вимогами закону.
Водночас Є.ЖОВТЯК відмовився прокоментувати УНІАН цю ситуацію, оскільки, за його словами, «це можна буде певною мірою вважати агітацією, яка заборонена законом у день виборів».
Він зауважив, що ця ситуація свідчить про реальний рівень демократії і порядку в країні, коли навіть кандидат в мери не може реалізувати своє право на волевиявлення.
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