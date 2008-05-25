Ющенко на цих виборах ”дещо змінив політичні уподобання”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатував, що його політичні вподобання дещо змінились, порівняно з тими, яких він дотримувався на попередніх виборах у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після голосування на виборчій дільниці № 70/10 у Домі профспілок.

Водночас Президент не назвав прізвища кандидата, за якого він віддав свій голос як на цих, так і на попередніх виборах мера Києва.

«Мої вподобання дещо змінились, тому що процеси, які відбулися в Києві, переконаний, підштовхують на те, щоб ми змінили свою оцінку і свої підходи до тих політичних сил, які ще декілька років тому були популярними і синхронними з почуттями людей. Тому дещо змінилося, але я голосував по совісті», - сказав В.ЮЩЕНКО.