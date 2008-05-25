Кличко скликає екстрений брифінг

О 14.00 в інформцентрі Блоку Кличка відбудеться екстрений брифінг лідера блоку щодо виявленої технології фальсифікації виборів Київ. 25 травня. УНІАН. О 14.00 в інформаційному центрі Блоку Віталія Кличка (вул. Госпітальна, 12) відбудеться екстрений брифінг кандидата на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА. Як повідомляє прес-служба Блоку Кличка, брифінг присвячений технології фальсифікації виборів мера столиці, що застосовується проти В.КЛИЧКА. А саме – відсутності його прізвища у повторних протоколах територіальних виборчих комісій. Вхід для представників ЗМІ за редакційними посвідченнями. Телефон для довідок: (050) 382-91-97.

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