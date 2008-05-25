Яценюк зустрінеться з членами Ради Європи

26 травня в 18-00 о відбудеться зустріч Голови Верховної Ради України А.Яценюка з членами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків і зобов`язань країнами – членами Ради Європи (Моніторингового комітету) (вул.Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд). Потрібна акредитація. Телефон: 255-30-74. Акредитація проводиться 23 травня з 11-00 до 13-00.

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