Візит Ющенка до Канади: зустріч із прем`єр-міністром і виступ у парламенті

26-29 травня Президент України Віктор Ющенко здійснить Державний візит до Канади. Планується, що 26 травня в Оттаві Глава української держави проведе зустріч із Прем`єр-міністром Канади С.Гарпером у форматі «віч-на-віч». Після завершення зустрічі розпочнуться переговори Президента України з Прем`єр-міністром Канади у розширеному складі. Також цього дня Віктор Ющенко виступить на спільному засіданні Палати громад та Сенату Парламенту Канади та проведе зустріч з Генерал-губернатором Канади пані М.Жан. Окрім того Президент України візьме участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу загиблим воїнам, церемонії висадження дерева на алеї почесних гостей та акції «Незгасима свічка».