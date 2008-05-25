Томенко просить СБУ перевірити підозрілий йому фонд

Група народний депутатів від Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО, Остап СЕМЕРАК та інші звернулися до виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з вимогою невідкладно перевірити діяльність групи осіб, які сьогодні нібито проводять політологічні дослідження біля виборчих дільниць Києва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ М.ТОМЕНКО.

За його словами, зокрема, на виборчих дільницях Оболонського району народні депутати та спостерігачі зафіксували діяльність Асоціації студентів-політологів України та Благодійного фонду захисту вибору, представники якого начебто проводять політологічне дослідження під назвою “Чи подобається вам ходити на вибори?”. Варіанти відповідей пропонуються такі: “Подобається”, “Не подобається” і “Дуже подобається”.

Легітимність такої діяльності, за словами М.ТОМЕНКА, підтверджується їхнім листом до голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в якому зазначається, що 25 травня на усіх дільницях представники цього фонду з 7 до 23 години проводитимуть опитування.

Народний депутат наголосив, що представники цього фонду при виході роздають виборцям бланки, які вони мають заповнити і поставити там свої підписи. «Таке псевдодослідження робиться для того, щоб підтверджувати голосування і отримувати хабара», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що після втручання народних депутатів і спостерігачів представники цього фонду припиняли свою діяльність, однак згодом знову поверталися на виборчі дільниці.