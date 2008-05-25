Блок Литвина думає, що БЮТ переоцінив свої сили

Блок Литвина категорично заперечує свою причетність до спроб підкупу виборців на дільницях під час голосування на виборах у столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Литвина, коментуючи відповідну інформацію, оприлюднену опонентами блоку.

“Наша політична сила не застосовувала брудні політичні технології під час передвиборчої кампанії і не має наміру користуватися подібними методами у день голосування. Натомість, з боку керівництва БЮТ на нашу адресу неодноразово звучали необґрунтовані звинувачення, спрямовані на дискредитацію нашої команди та кандидата на посаду мера від Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА”, - заявляють у Блоці Литвина.

Прес-служба наголошує, що громадськості та правоохоронним органам БЮТ так і не зміг надати жодних доказів, що свідчить про голослівність їхніх заяв.

Блок Литвина підкреслює, що дестабілізація ситуації у Києві в день голосування вигідна тим політичним силам, які мають намір зірвати вибори. “Очевидно, що БЮТ переоцінив свої сили у цій кампанії і, відчуваючи неминучу поразку, намагається провокувати конфлікти, які не дадуть киянам здійснити волевиявлення та обрати нову владу у Києві”, - підкреслили в Блоці Литвина.